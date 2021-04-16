Вакцинироваться людям с сахарным диабетом или нет - мнение эндокринолога

По мнению главного внештатного эндокринолога г. Алматы, главного врача Центра диабета Жаная Аканова, для вакцинирования пациентов с сахарным диабетом от коронавируса нужны официальные рекомендации, сообщает zakon.kz.

"...Так вакцинироваться от КВИ людям с сахарным диабетом или нет? - задался вопросом на своей странице в Facebook главный внештатный эндокринолог г. Алматы, главный врач Центра диабета Жанай Аканов. - Вопрос сложный, вакцинация в мире идет всего лишь четвертый месяц, - пишет врач. - В мире вакцинировано около 3% населения, в РК 0,7% (2-мя компонентами).

Почти месяц искал прямые официальные рекомендации по этому вопросу. Пришел к выводу, что мирового опыта пока недостаточно для безапелляционных заявлений по причине относительно малого числа наблюдений вакцинации именно у пациентов с СД, а также оценки рисков отдаленных реакций".

Напомним, месяц назад по инициативе казахстанского Центра диабета был проведен Международный онлайн симпозиум "Эндокринная патология и COVID-19: интерконтинентальный диалог" с участием стран БРИКС - Бразилии, России, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики.

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Впервые со времен суверенитета казахстанским врачам удалось объединить лучших эндокринологов и ученых мира, чтобы решить острые проблемы, связанные с эндокринной патологией в период пандемии коронавирусной инфекции.

По мнению участников форума, сегодня ситуация по заболеваемости сахарным диабетом приобрела характер глобальной пандемии, в мире около 400 млн человек страдает от этого заболевания, в Казахстане – около 400 тысяч.

Как отметил главный внештатный эндокринолог г. Алматы, главный врач Центра диабета Жанай Аканов, “вирус COVID-19, в настоящий момент представлен в нескольких штаммах, и трудно сказать, который из них наиболее опасный, потому что это зависит от значительного количества факторов: от популяции, от организации превентивных мер, от степени готовности стационаров по оказанию медицинской помощи и так далее".

Любовь Соколова, руководитель отдела диабетологии Института эндокринологии и обмена веществ им. В. Комиссаренко Украины также считает, что пациенты с сахарным диабетом имеют более тяжелое течение COVID-19 и у пациентов с СД большая летальность при КВИ. Врач сделала вывод, что около 20% пациентов, инфицированных коронавирусом, имеют сопутствующий сахарный диабет. "Вероятно, сахарный диабет не увеличивает риск инфицированных, однако точно способствует тяжелому течению и прогрессированию коронавирусной болезни", - считает она.

Жанай Аканов провел опрос среди коллег из разных стран мира и опубликовал в Facebook результаты:

1. Индия (1,03% полностью вакцинированных) - принимаются только абсолютные (дети до 18, беременные, кормящие и лица с аллергией на компоненты вакцины) противопоказания. Все остальные группы подлежат вакцинации.

2. КНР (12%) - СД в приоритете, но при условии компенсации обменных процессов.

3. США (23.06%) - так же, как и в Индии, только дети до 16 в абсолютных противопоказаниях.

4. Япония (0.51%) - дефицит вакцин, сейчас прививают первую очередь (врачи, силовики, педагоги), опыта мало, четких рекомендаций по СД нет.

5. Россия (3.85%) сразу предлагала вакцинироваться пациентам с СД, отнеся их к группе повышенного риска, однако кроме экспертного мнения, мнения экспертного совета мне найти не удалось.

В РК на сегодня полностью (2 компонента) - вакцинировано 0.7% населения. Причем, связано это уже не с недостатком вакцины, а с недоверием населения к наличию вируса вообще, к вакцине против этого вируса, её производителю, собственной системе здравоохранения, что вызывает удивление.

Так стоит ли вакцинироваться людям с сахарным диабетом?

1. Нужен экспертный совет по этому вопросу. Собрать его будет нетрудно и недолго в режиме он-лайн. Подам запрос в ДОМП МЗРК.

2. СД тип 1 - аутоиммунное заболевание, поэтому решение вопроса по этой группе должно быть максимально корректным, с привлечением иммунологов, инфекционистов и патофизиологов. Торопиться здесь не стоит - личное мнение.

3. СД тип 2, имеет целый "букет" сопутствующей патологии, именно поэтому это группа повышенного риска. Личное мое профессиональное мнение - можно и нужно, но в компенсированном или хотя бы в субкомпенсированном обмене.

4. Как бы сейчас помогла нам сеть центров диабета, будь она создана в 2016-м. Ну, да ладно, создадим алгоритм по вакцинации по результатам экспертного совета, и можно будет запускать профилактику КВИ при СД.

Это личное мнение, но собрать он-лайн экспертный совет по этому вопросу уже стоит. Как считают медицинские консультанты КФК?

P. S. Если у кого-то есть опыт вакцинации при СД, прошу сообщить, нам нужна любая информация.

Судя по комментариям, поднятый Жанаем Акановым вопрос интересен не только специалистам, но и самим пациентам, страдающим СД и их близким. "У моей мамы тоже СД, ей отказали вакцинироваться", - пишет Меруерт Рахимбердиева. "Потому что пока нет четкого мнения, его нужно сформировать через совет экспертов", - ответил врач. Он считает, что если даже и делают прививки пациентам с СД, то делают "на свой страх и риск, официального алгоритма нет".

Его коллеги поддерживают идею обсуждения данного вопроса. Так, Ainur Botagarova пишет: "Отличная идея с круглым столом онлайн и мультидисциплинарным обсуждением. И разработкой алгоритмов для пациентов не только с СД, но и с другими метаболическими и аутоиммунными заболеваниями". Дилярам Разиева: "Было бы хорошо, наконец-то, решить вопрос - делать или не делать вакцину пациентам с СД. Очень нужны официальные рекомендации".

По мнению Жаная Аканова, это снимет лишние вопросы для практикующих врачей, а также стресс принятия важнейшего решения в одиночку...

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Торгын Нурсеитова