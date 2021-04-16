В Казахстане изменили госорганы, ответственные за выдачу некоторых лицензий

Правительство Казахстана 14 апреля 2021 года внесло изменения в некоторые свои решения, передает zakon.kz.

В частности, согласовывать деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров будут Министерство здравоохранения и Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Ранее эти полномочия принадлежали Министерству национальной экономики и Министерству по инвестициям и развитию.

Комитет промышленной безопасности МЧС РК определен лицензиаром по осуществлению лицензирования деятельности по разработке, производству, приобретению, реализации, хранению взрывчатых и пиротехнических (за исключением гражданских) веществ и изделий с их применением.

Ранее лицензиаром был Комитет индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК.

Постановление вводится в действие с 7 мая 2021 года.