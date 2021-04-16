Глава городского управления в Алматы прокомментировал слухи о своем задержании

Глава Управления комфортной городской среды Алматы Сапар Нурашев прокомментировал слухи о начатом в отношении него расследовании. Речь идет о деле, которое было начато по факту хищения бюджетных денег, выделенных на строительство модульной инфекционной больницы, передает zakon.kz.

18 января сообщалось, что в Алматы задержали Сапара Нурашева.

Уголовное дело было возбуждено Антикоррупционной службой, но оно было возбуждено не в отношении меня, а по результатам проверки Департамента внутреннего государственного аудита. Сейчас расследование ведется. Я думаю, оно близится к завершению. Но подозреваемым по этому делу я не являюсь, я не был задержан, фигурантом дела не являлся. Информация, которая была распространена в СМИ была абсолютно недостоверной, - сказал Нурашев.

На вопрос, будет ли он подавать в суд на Антикоррупционную службу или на человека, распространившего информацию о его задержании, он ответил следующее:

Я сейчас консультируюсь с юристами. Безусловно, такое решение приму. Безусловно, реакция с моей стороны будет.

В середине января в соцсетях появилась информация о том, что в Алматы начато уголовное дело в отношении руководителей ТОО и Управления комфортной городской среды по факту хищения средств, выделенных на строительство инфекционной модульной больницы. Сообщалось, что в апреле 2020 года было совершено хищение в сумме 3,9 млрд тенге из выделенных 5,5 млрд тенге на строительство модульной инфекционной больницы на 280 койко-мест.

В Департаменте антикоррупционной службы по Алматы подтвердили факт хищения. Также там сказали, что подтверждают информацию о задержании Сапара Нурашева.

В акимате Алматы отреагировали на слухи о задержании главы Управления тем, что прислали видео с Сапаром Нурашевым на рабочем месте.