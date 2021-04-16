Кульгинов: Газификация города пройдет в три этапа

В Нур-Султане ведутся работы по газификации города. В жилых массивах построено 345 км внутриквартальных газораспределительных сетей.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким столицы Алтай Кульгинов.

В новом отопительном сезоне возможность подключения к газу получат жители еще четырех жилых массивов столицы. В ЖМ Юго-Восток, Железнодорожный, Коктал-1, Агрогородок (часть, которая не была подключена к газу в 2020г) ведется строительство газораспределительных сетей. Кроме того, в новом отопительном сезоне АО "КазТрансГаз Аймак" планирует подключить к газу ЖМ Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный. Первое. В жилых массивах столицы построили 345 км внутриквартальных газораспределительных сетей. Поручил районным акимам активизировать ход строительства газораспределительных сетей в ЖМ. Важно обеспечить безопасность и качество проводимых работ, - отметил он.

В прошлом отопительном сезоне (2020-21г) возможность подключения к газу получили жители жилых массивов Железнодорожный, Коктал-2, часть Агрогородка. На встречах часть горожан отметила, что необходимо израсходовать закупленный уголь. Тем не менее, жители рады, что в частный сектор проводят газ.

Второе. С момента старта газификации внедрили механизм оказания социальной помощи малобеспеченным семьям по переводу домов к газу. Единовременная соцпомощь предусмотрена пенсионерам по возрасту, взрослым/несовершеннолетним с ограниченными возможностями, многодетным матерям и многодетным семья, которые являются собственниками частных домов. Основной критерий - отсутствие у них и членов семьи другого жилья и наличие среднедушевого дохода, не превышающего четыре прожиточных минимума (153 872 тенге). Данным категориям на подключение к газу вы выделяем денежную помощь в размере 90 МРП – 262 тыс 530 тенге, - добавил аким.

Заявку на получение данного вида соцпомощи можно оставить через портал электронного правительства egov.kz ( "Электронные обращения" - "заказать услугу онлайн". В графе содержание выбрать соцпомощь на газификацию жилого дома, в графе получатель – Управление занятости и соцзащиты).

Третье. В прошлом году был снижен тариф на газ. Цена за один кубический метр газа снижена с 45 тг до 34,6 тенге (ранее предполагалось установить цену за один кубометр 60 тг). Акиматом для жителей частного сектора на бесплатной основе предусмотрели счетчики. Четвертое. С АО "Halyk bank" и ассоциацией "ECOJER" организовали беспроцентное кредитование горожан на подключение домов к газу. Кроме того, для улучшения экологии города четыре котла ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 перевели на газ. До конца текущего года переведем на газ еще 9 котлов, - уточнил Кульгинов.

Газификация города пройдет в 3 этапа. В начале 2019 года из-за судебных тяжб между подрядными организациями было отставание от графика на 9 месяцев. Но до подключения первых домов к газу уже нагнали график.

Процесс газификации идет по графику. Еще свыше 1 тыс. семей получили техусловия на подключение домов к газу.

Газификация является стратегическим проектом Елбасы. Магистральный газопровод "Сарыарка", построенный в рамках пяти социальных инициатив Первого Президента, соединяет Центральный Казахстан и столицу с единой газотранспортной сетью страны.

Процесс находится на контроле у Главы государства. Газификация позволит значительно улучшить экологию города и облегчить условия жизни жителей частного сектора, - написал аким столицы.