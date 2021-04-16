Новые проекты Сагинтаева поддерживают алматинцы и эксперты

В среду, 14 апреля, состоялась онлайн-презентация с участием акима Алматы Бакытжана Сагинтаева на тему "Развитие Алматы 2021 года: проекты благоустройства и озеленения". В ходе мероприятия глава города подчеркнул, что озеленение города является приоритетной задачей местных исполнительных органов.

Сразу же после выхода совещания алматинцы, люди разных профессий высказались по поводу озеленения города.

Бакытжан Сагинтаев сообщил, что за последние 10 лет Алматы разросся в два раза. Появились новые районы – Алатауский, Наурызбайский и многие присоединенные территории. В связи с этим появилась необходимость увеличения "зеленого фонда" мегаполиса.

Отметила рост мегаполиса жительница микрорайона "Думан" Ақтоты Сулейманова. Женщина довольна видимыми изменениями в присоединенных районах Алматы.

Я на протяжении 15 лет живу в микрорайоне "Думан" и помню, что в первые годы после переезда сюда здесь наблюдались проблемы, связанные не только с дорогами, водоснабжением, газом, но и озеленением. Это было связано с присоединением периферийного населенного пункта к Медеускому району. Однако все изменилось 5 лет назад, наш микрорайон преобразился благодаря усилиям акимата. Все улицы были отремонтированы, проведен новый водопровод, мы подключены к центральному водоснабжению. Мы также довольны работой по благоустройству, озеленению улиц. Отремонтированы тротуары, вдоль дороги высажены деревья. Особенно мы благодарны за создание игровых площадок для детей. Не могу не отметить решенный вопрос с освещением, увеличилось количество пешеходных полос. В районе возводятся здания, вокруг, которых появляется не только инфраструктура, но и деревья, клумбы, установлены скамейки, - сказала жительница Алматы Актоты Сулейменова.

Аким сообщил, что во время пандемии, в прошлом году было высажено 282 тысячи саженцев. В этом году запланировано посадить 350 тысяч деревьев, в том числе весной около 50 тысяч деревьев.

В дальнейшем мы охватим территорию в 65 гектаров. Проводится огромная работа по озеленению. Где и как будем высаживать - уже утверждено. Отрадно, что к нашей акции подключается много неравнодушных, - сказал Бакытжан Сагинтаев.

За озеленение скорыми темпами выступил заместитель директор школы-гимназии № 36 Медет Касымбаев.

Давайте вместе озеленим Алматы! Я до конца прослушал выступление главы города на телеканале "Алматы". И полностью согласен с принятым проектом-озеленения. Алматы должен сохранить статус зеленого города страны. И вправду у нас очень много появляется парков, мест для отдыха, чему я очень рад, довольны родители, которые могут провести время с детьми на свежем воздухе, вокруг зеленых насаждений. Я очень рад, что и в дальнейшем эта традиция будет продолжена и появятся новые места отдыха. Говорят: "Одно дерево сада не делает", поэтому и нам горожанам необходимо подключиться к озеленению, нужно высаживать саженцы, ведь зелень очищает воздух и улучшает микроклимат окружающей среды. По словам акима, в этом году будет высажено много насаждений, чтобы мегаполис стал зеленым городом. Очень хорошее начало! Думаю, что такое доброе дело-отличный способ экологического воспитания наших детей. Так, что давайте посадим дерево, займемся его уходом, поддержим, - отметил он.

Бакытжан Сагинтаев говорил и о развитии досуговых мест в Алматы. В прошлом году провели ремонт в 22 парках и скверах, в том числе в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, обустроено 10 пешеходных улиц и создано 14 новых зеленых зон. В Алатауском, Жетысуском, Ауэзовском районах в прошлом году с нуля на заброшенных территориях построены новые рекреационные зоны. Добавив, что в этом году начнется строительство девяти новых парковых зон.

Эксперты также поддерживают планы акима Алматы. Председатель Союза архитекторов Алматы Сергей Мартемьянов, отметил, что аким в своем выступлении подчеркнул важность общественных пространств для горожан.

Мне понравилась идея сделать каждый район по-своему особенным, сохранив при этом общую концепцию развития мегаполиса. Действительно ведь каждый район Алматы имеет свои особенности, которые можно обыграть. Отдельно говорилось об экологической ситуации города. Радует, что в этой области тоже есть определенные действия. Также обсуждался вопрос благоустройства ряда улиц… Важны также и новые правила городской застройки, которая не должна быть хаотичной. В частности, речь шла о застройке первых этажей. В целом меня порадовала дружеская тональность встречи и то, что специалисты говорили простым, понятным языком, - говорит Сергей Мартемьянов.

Напомним, что 17 марта под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по вопросам дальнейшего развития Алматы. Тогда глава государства назвал актуальной задачей последовательное наращивание "зеленого" массива города. Процесс запущен, а горожанам лишь требуется поддержать проект и сохранить город зеленым на многие годы.