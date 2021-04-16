Профилактика инсульта – предупредить легче, чем лечить

Почему инсульт лучше предупредить, чем лечить? При каких симптомах нужно незамедлительно обратиться к врачу и пройти обследование сосудов? Какая помощь существует в рамках профилактики инсультов? Об этом в интервью zakon.kz рассказал врач - сосудистый хирург Центра ортопедии, остеоонкологии и сосудистой хирургии Национального научного онкологического центра Ербол Догалбаев.

- Ербол Кайратбекович, какие виды инсультов существуют?

- Существует два основных вида - это ишемический (инфаркт мозга) и геморрагический. Они отличаются друг от друга по механизму развития. Ишемический инсульт возникает в связи с полным или частичным прекращением поступления крови в ткани мозга по какому-либо сосуду в результате тромбоза, эмболии, спазма сосудов. Основная причина ишемического инсульта — атеросклероз сосудов, питающих ткани мозга. Причинами атеросклероза сосудов является нарушение липидного обмена, то есть когда происходит отложение холестерина, продуктов распада клеток, кальция и других веществ на внутренней поверхности артерий. Это суживает просвет и в дальнейшем может образоваться тромб, который приводит к закупорке сосуда.

Геморрагический инсульт развивается в результате разрыва кровеносных сосудов и последующего кровоизлияния в ткани мозга или между его оболочками. Здесь происходит разрыв сосудов и кровоизлияние в мозг, которое завершается повреждением мозговой ткани и развитием отека. Кровоизлияние в вещество головного мозга происходит из-за разрыва стенки дефектного сосуда, аневризм, артериовенозных мальформаций. Провоцирующим фактором может стать повышение артериального давления.

- Какой из этих видов инсульта происходит чаще, и какая категория граждан больше всего подвержена им?

- Соотношение ишемического и геморрагического инсультов составляет в среднем 4:1. То есть ишемических инсультов случается намного чаще, чем геморрагических.

Есть определенные факторы риска. Частота инсультов увеличивается после 45 лет у мужчин и после 55 лет у женщин. Также играет роль наличие хронических заболеваний, таких как артериальная гипертензия, сахарный диабет, нарушение ритма сердца. Вдобавок - курение, психологические факторы (стрессы, депрессия, усталость), прием алкоголя, наркотиков, избыточный вес и ожирение, недостаточная физическая активность, семейный анамнез и наследственная предрасположенность. Это все в совокупности может привести к этому грозному заболеванию.

- Сейчас инсульты заметно помолодели, от чего это зависит?

- По последним данным действительно это так, идет омоложение. Раньше, допустим, было редкостью, когда инсульт случался у 30-летнего человека. Происходит это из-за нездорового образа жизни и неправильного питания. Сегодня молодежь в основном питается фаст-фудом, мало двигается. Это все факторы риска, приводящие к инсультам.

По статистике в Казахстане происходит около 40 тысяч инсультов ежегодно. Из них 60% пациентов остаются инвалидами. Хотелось бы сказать, что это социально значимое заболевание для населения, потому что по смертности именно сердечно-сосудистые: инфаркт и инсульт - находятся на первом месте. На втором - онкология, на третьем - травмы. При этом одна треть всех инсультов приходится на трудоспособное население, что приводит к его инвалидизации.

- Какую хирургическую помощь оказывают в Центре ортопедии, остеоонкологии и сосудистой хирургии ННОЦ?

- Здесь выполняется почти весь объем оперативных вмешательств при патологиях на грудной и брюшной аорте, артериях нижних и верхних конечностей, артериях брахоцефальной зоны, так же при венозных патологиях.

В ННОЦ мы занимаемся хирургической профилактикой ишемического инсульта. Наиболее частой причиной сужения сонных артерии является отложение на внутренних стенках сосуда атеросклеротических бляшек. Части тромба или атеросклеротической бляшки могут отделяться и с током крови попадать в артерии головного мозга. В результате чего, происходит, так называемая, эмболия или отрыв тромба сосудов головного мозга, приводящая к развитию ишемического инсульта. С целью профилактики инсульта необходимо избавить пациента от стеноза сонной артерии. Для этого производится одно из двух видов хирургических операций: каротидная эндартерэктомия из устья внутренней сонной артерии – удаление атеросклеротической бляшки из сонной артерии в открытом поле зрения или стентирование внутренней сонной артерии – расширение просвета артерии с помощью стента под контролем ангиографа.

Уникальностью выполнения каротидной эндартерэктомии в условиях ННОЦ является регионарная анестезия, которая позволяет пациенту находиться в сознании во время выполнения оперативного вмешательства. Что в свою очередь дает возможность проводить незамедлительную диагностику развивающейся церебральной ишемии во время операции, а также сокращает время пребывания пациента в стационаре и уменьшает период восстановления после операции.

В целом, хотелось бы отметить, что каждый год в ННОЦ получают высокоспециализированную помощь более 500 пациентов с сосудистыми заболеваниями из разных уголков республики, а также стран Центрально-азиатского региона. Наш Центр входит в число лидеров по количеству реконструктивных операций на магистральных сосудах.

- В скольких процентах случаев пациентам удается полностью реабилитироваться?

- Сроки и вероятность восстановления после инсульта всегда зависят от множества факторов. В первую очередь – это объем и локализация пораженных клеток головного мозга. Чем меньше процент поражения тканей, тем выше вероятность полного восстановления.

Важным фактором являются физиологические особенности конкретного пациента: его сопутствующие заболевания, возраст и др. На первом этапе реабилитации особое значение имеет психологическое состояние человека, его настрой на выздоровление. Примерно в 40 процентах случаев от общего количества ишемических инсультов человек способен восстановиться.

Ишемический инсульт может привести к потере трудоспособности и к зависимости от окружающих: человек не может позаботиться о себе, ему требуется специализированный уход. Ограничение подвижности пациента после инсульта, при отсутствии должного ухода может привести к таким осложнениям, как застойные явления, тромбозы, пролежни, развитие пневмонии. Комплексная реабилитация позволяет значительно снизить риск смертности от последствий ишемического инсульта, снизить риск повторного инсульта, восстановить утраченные функции или компенсировать их, вернуть навыки самообслуживания, улучшить психологическое состояние пациентов.

- Как распознать инсульт у человека, есть ли какие-то характерные признаки?

- Существует быстрый тест, который помогает выявить инсульт. Он называется F.A.S.T. Face (лицо): попросите человека улыбнуться, если случился инсульт, один уголок рта будет опущен. Аrms (руки): попросите поднять обе руки и удерживать их 5 секунд, при инсульте одна рука опускается или человек совсем не может ей управлять. Speech (речь): попросите сказать простую фразу, при инсульте речь становится невнятной, неразборчивой. Time (время): если один из этих пунктов не выполнен, то как можно быстрее надо вызывать скорую помощь. При таком состоянии нельзя ждать, нужно действовать!

Но, конечно же, лучше не затягивать состояние до критического. Если у пациента в наличии есть факторы, которые могут спровоцировать инсульт, то его проще предупредить. Предупредить инсульт легче, чем потом лечить.

Поэтому, если у вас наблюдаются такие симптомы, как эпизоды потери сознания, шум в ушах, внезапная и сильная боль в голове, нарушение равновесия, нетвердая походка, онемение части тела с одной стороны, снижение остроты зрения, следует незамедлительно обратиться за помощью к специалисту, который направит на обследование.

- Как пациентам попасть на лечение в вашу клинику?

Мы принимаем пациентов со всех регионов Казахстана, так как наш Центр имеет статус республиканской клиники. Поэтому каждый гражданин имеет право обратиться в наш центр за лечением, имея направление от медицинской организации по месту проживания или организации ПМСП. В поликлинике пациент проходит обследование, его ставят на портал Бюро госпитализации, через который он направляется к нам на лечение.

К слову, право выбора пациента медицинской организации и лечащего врача закреплено нормами Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" и правилами оказания стационарной помощи Министерства здравоохранения РК. Консультацию же наших специалистов всегда можно получить, обратившись в консультативно-диагностический центр ННОЦ. Помимо этого, в центре проводятся телемедицинские консультации для пациентов, не имеющих возможность явиться на прием очно.

- Что вы порекомендуете делать, чтобы не было инсульта?

Как отмечалось выше, сердечно-сосудистые патологии относятся к социально значимым заболеваниям. В нашей стране для предупреждения и раннего выявления таких заболеваний проводятся скрининги, которые бесплатны для населения и включены в пакет ОСМС. Кроме того, Кодексом РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" и Трудовым кодексом РК предусмотрено право работающих граждан на социальный отпуск в количестве не менее трех дней, который в течение года используется для прохождения скринингов.

Поэтому для предупреждения инсульта и его рецидивов, прежде всего людям средних лет нужно на регулярной основе проходить скрининг, в который входит измерение артериального давления у участкового врача и сдача анализов на холестерин.

Если есть показания, то участковый врач направит пациента на консультацию к сосудистому хирургу. В случае выявления стеноза сонных артерии сосудистый хирург по показаниям рекомендует плановое оперативное лечение.

Помимо скрининга, необходимо своевременно лечить хронические заболевания, такие как артериальная гипертензия, сахарный диабет, нарушение ритма сердца, нарушение обмена веществ. Конечно же, также важно избегать сильных стрессов, отказаться от курения и алкоголя и больше двигаться.

Оксана Скибан, Нур-Султан