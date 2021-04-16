Премьер-министр РК Аскар Мамин провел заседание Проектного офиса по вопросам предпринимательства, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

О мониторинге программ льготного кредитования и оценке эффективности мер государственной поддержки доложил заместитель премьер-министра Роман Скляр, местном содержании в госзакупках, закупках АО "ФНБ "Самрук-Қазына" и недропользователей, ходе актуализации Экономической карты регионов и вопросах развития микрофинансовых организаций — председатель правления НПП "Атамекен" Аблай Мырзахметов.

В настоящее время Проектный офис проводит посубъектный мониторинг программ льготного кредитования "Экономика простых вещей", "Дорожная карта бизнеса-2025", "Кен Дала" и других финансовых инструментов холдинга "КазАгро". По программе "Экономика простых вещей" на сегодня реализовано 72% от общего объема финансирования — банками второго уровня одобрено 2903 проекта на сумму 724,1 млрд тг, просубсидировано 2317 проектов на сумму 579,3 млрд тг. Прогнозный эффект от реализации одобренных проектов составляет создание порядка 22 тыс. рабочих мест.

13 апреля т.г. вступил в силу 7-й пакет поправок в рамках программы "Экономика простых вещей", который предусматривает расширение подлежащих поддержке приоритетных видов деятельности и товаров, включение лизинговых компаний в качестве операторов программы, снижение требования о минимальном размере собственного капитала финансовых институтов-операторов программы с 60 до 50 млрд тг.

По программе "Дорожная карта бизнеса-2025" также наблюдаются положительные темпы реализации. Так, за январь-февраль т.г. просубсидировано 669 проектов на 88,2 млрд тг (сумма субсидий – 8,7 млрд тг). За I квартал т.г. предоставлены гарантии 6874 проектам на 82,9 млрд тенге (сумма гарантий – 45,6 млрд тг).

В рамках совершенствования программы "ДКБ-2025" пересмотрены условия рефинансирования займов — расширен перечень пострадавших отраслей до 174 видов деятельности (+145 ОКЭД) и увеличен срок приема заявок до 1 июля 2021 года.

Посредством финансовых инструментов холдинга "КазАгро" за 1-й квартал 2021 года выданы кредиты по 3757 проектам на сумму 106,8 млрд тг.

Доступ бизнеса к инструментам субсидирования, гарантирования и льготному кредитования являются очень важными вопросами. Мы видим заинтересованность предпринимателей в "Экономике простых вещей". Необходимо рассмотреть вопрос продления данной программы до конца 2022 года с учетом фондирования на сумму не менее 500 млрд тг с возможностью 100% пополнения оборотных средств за счет облигаций по всем направлениям Программы. Аскар Мамин

Глава Правительства поручил обеспечить контроль за местным содержанием в регулируемых закупках, своевременное и качественное заполнение Экономической карты регионов, завершить паспортизацию отечественных предприятий в целях загрузки их производственных мощностей, ускорить создание микрофинансовых организаций и начать прием заявок бизнеса.

Министерству сельского хозяйства совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции, Министерством национальной экономики поручено проработать вопросы совершенстования механизмов субсидирования АПК через систему "Қолдау".