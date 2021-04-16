Как предотвратить выпадение детей из окон. Рекомендации

Ежегодно с наступлением весны отмечается рост несчастных случаев, которые связанны с выпадением детей из окон. Дети получают различные травмы и, к сожалению, нередко фиксируются случаи гибели, передает zakon.kz.

Как правило, падение детей происходит в момент отсутствия должного контроля со стороны взрослых, когда дети самостоятельно забираются на подоконники, используя в качестве подставки, стоящие рядом с окном предметы мебели, опираются на противомоскитную сетку и выпадают из окна вместе с ней, - отметили в ДЧС Костанайской области.

В связи с чем в департаменте подготовили памятку для родителей.

Большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра. Не оставляйте маленьких детей одних.

Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.

Не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений. Напротив – москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается как на окно, так и на нее. Очень часто дети выпадают вместе с этими сетками.

По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу.

Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более, чем на несколько сантиметров.

Защитите окна, вставив оконные решетки. Решетки защитят детей от падения из открытых окон. Если вы устанавливаете решетку на весь размер окна, должен быть способ быстро открыть ее в случае пожара.

Если вы что-то показываете ребенку из окна – всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ребенка за одежду.

Уважаемые родители! Необходимо более ответственно относиться к охране жизни и здоровья детей, предпринимать меры к исключению возможности падения детей из окон, - призывают в ДЧС.