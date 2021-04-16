В отключении света в Караганде обвинили крысу

Утром 16 апреля текущего года тысячи карагандинцев остались без света из-за аварии на подстанции. Монополист назвал виновника, сообщает zakon.kz.

В 07:30 утра от релейной защиты отключился выключатель главного ввода 6 кВ первой секции шин на подстанции "Новый город".

По данным пресс-службы ТОО "Қарағанды Жарық", аварию на подстанции спровоцировала полевая крыса.

При осмотре было обнаружено повреждение линейного отсека фидера №9, в который попала полевая крыса, возникло короткое замыкание. Это привело к разрушению изоляции. пресс-служба ТОО "Қарағанды Жарық"

В результате аварии без света остались около четырех тысяч физических и 117 юридических лиц.