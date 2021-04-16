Бакытжан Сагинтаев провел заседание Комиссии по противодействию коррупции

Под председательством акима города Бакытжана Сагинтаева состоялось заседание Комиссии по противодействию коррупции с участием руководителей городских структур, квазигосударственного сектора, проектных офисов, представителей Антикоррупционной службы, а также лидеров общественного мнения, сообщает zakon.kz.

В рамках заседания комиссии рассмотрены вопросы исполнения местными исполнительными органами Плана мероприятий по реализации Антикоррупционной стратегии на 2018-2020 годы, а также результаты деятельности проектного офиса "Алматы – Адалдық алаңы".

В целом, участники мероприятия отметили важные шаги на пути становления современной национальной антикоррупционной политики, акцентированной на профилактике и превенции коррупции.

Директор Департамента добропорядочности Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Ғанижан Асанұлы отметил необходимость повышения уровня профилактики коррупции в акимате путем изучения нормативной базы и особенностей организационно-управленческой деятельности с целью дальнейшего устранения коррупционных рисков.

Заместитель акима, куратор проектного офиса "Алматы – адалдық алаңы" Ержан Бабакумаров отметил, что проектным офисом проводится масштабная работа по профилактике коррупции и формированию идеологии добропорядочности в обществе с вовлечением представителей общественности и активных деятелей в рамках проектов "Адалдық алаңы", "Адал көмек" и информационно-просветительского штаба".

В ходе заседания также разъяснены антикоррупционные законодательные новеллы по усилению ответственности руководителей за непринятие мер по противодействию коррупции в рамках Кодекса об административных правонарушениях. пресс-служба акимата Алматы

В унисон с целенаправленной и последовательной политической модернизацией развивается антикоррупционное законодательство с учетом международных стандартов.

В завершении заседания глава города Б. Сагинтаев дал конкретные поручения по дальнейшему усилению профилактики коррупции в городе, совершенствовании регламентации административных процедур в соответствии с развивающейся антикоррупционной политикой страны.