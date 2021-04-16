Ровно год назад другой казахстанский истребитель рухнул в том же месте

16 апреля 2021, 22:29
Фото: military-kz.ucoz.org

16 апреля 2020 года под Карагандой упал военный самолет. Сегодня - 16 апреля 2021 другой казахстанский истребитель рухнул там же, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел южнее аэродрома города Караганды. После взлета произошел пожар в одном из двигателей. После получения команды на катапультирование военные летчики направили самолет в поле, в сторону от населенного пункта и убедившись, что гражданскому населению ничего не угрожает, экипаж катапультировался. Летчики остались живы.

Приказом министра обороны была назначена комиссия по расследованию авиационного происшествия.


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