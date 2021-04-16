Россия обнародовала ответные меры на новые американские санкции

16 апреля 2021, 23:08
Фото: u-f.ru

Россия на бессрочной основе закроет въезд в страну восьми высокопоставленным деятелям США, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в полном заявлении об ответных мерах на новые антироссийские санкции США, опубликованном МИД РФ.

В частности, помощник российского президента Юрий Ушаков рекомендовал послу Соединенных Штатов в Москве Джону Салливану отправиться в Вашингтон на консультации.

Кроме того, Москва выдворит 10 американских дипломатов, примет меры по прекращению найма граждан России и третьих стран в посольство или генконсульства США и запретит американским дипломатам поездки за пределы мест их базирования. Также будут приняты меры по ограничению работы американских фондов и неправительственных организаций, которые вмешиваются во внутренние дела России.

Затем был опубликован список американских чиновников, которым запрещается въезд в Россию:

  1. Мэррик Гарланд, генеральный прокурор США;
  2. Майкл Карвахаль, директор Федерального бюро тюрем США;
  3. Алехандро Майоркас, министр внутренней безопасности США;
  4. Сьюзан Райс, советник Президента США по внутренней политике, бывшая постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности;
  5. Кристофер Рэй, директор ФБР;
  6. Эврил Хейнс, директор Национальной разведки США;
  7. Джон Болтон, бывший помощник Президента США по национальной безопасности и постоянному представителю при ООН;
  8. Роберт Вулси, бывший директор ЦРУ

В заявлении отмечается, что Россия хотела бы избежать дальнейшей эскалации в отношениях с США и готова к спокойному и профессиональному диалогу с американской стороной.

Однако реальность такова, что из Вашингтона мы слышим одно, а на практике видим совершенно другое. Сомнений быть не должно — ни одна санкционная „волна“ безнаказанной не останется

Подчеркивается, что призывы Вашингтона воздерживаться от эскалации звучат лицемерно на фоне "очередного выпада против нашей страны", который предприняла администрация Джо Байдена.


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