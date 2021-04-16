Россия обнародовала ответные меры на новые американские санкции

Россия на бессрочной основе закроет въезд в страну восьми высокопоставленным деятелям США, сообщает zakon.kz.
Об этом говорится в полном заявлении об ответных мерах на новые антироссийские санкции США, опубликованном МИД РФ.
В частности, помощник российского президента Юрий Ушаков рекомендовал послу Соединенных Штатов в Москве Джону Салливану отправиться в Вашингтон на консультации.
Кроме того, Москва выдворит 10 американских дипломатов, примет меры по прекращению найма граждан России и третьих стран в посольство или генконсульства США и запретит американским дипломатам поездки за пределы мест их базирования. Также будут приняты меры по ограничению работы американских фондов и неправительственных организаций, которые вмешиваются во внутренние дела России.
Затем был опубликован список американских чиновников, которым запрещается въезд в Россию:
В заявлении отмечается, что Россия хотела бы избежать дальнейшей эскалации в отношениях с США и готова к спокойному и профессиональному диалогу с американской стороной.
Однако реальность такова, что из Вашингтона мы слышим одно, а на практике видим совершенно другое. Сомнений быть не должно — ни одна санкционная „волна“ безнаказанной не останется
Подчеркивается, что призывы Вашингтона воздерживаться от эскалации звучат лицемерно на фоне "очередного выпада против нашей страны", который предприняла администрация Джо Байдена.
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