Спасатель пропал во время поисков девушки в Жамбылской области

Исчезновение 23-летней девушки в Жамбылской области обернулось новым происшествием. Во время поисков пропал спасатель, сообщает zakon.kz.

Теперь на водохранилище, где должны были найти саму девушку, развернули масштабные поиски уже двух человек, передает КТК.

Два месяца назад в Шуском районе исчезла девушка, работающая маникюрщицей. В последний раз ее видели садящейся в машину бывшего мужа.

Родные предполагают, что он мог куда-то вывезти ее и спрятать. Говорят, несмотря на развод, он постоянно запугивал Гульдану и даже поднимал на нее руку. Сам мужчина родственникам заявил: в тот день бывшая жена просила ее подвезти. Их шестилетний сын теперь живет с бабушкой. Соседи тоже считают, что по своей воле девушка исчезнуть не могла.

Когда она была студенткой, он украл ее. Потом он сел в тюрьму за наркотики. Она туда к нему постоянно ходила. Но оттуда он уже вышел совсем другим. Стал бить ее. Потом развелись. Он женился во второй раз, но постоянно преследовал Гульдану, угрожал. соседка Айжан Иманова

Известно, что телефон девушки отключился неподалеку от водохранилища. Там Гульдану и решили искать с водолазами. Но в итоге произошло еще одно ЧП – пропал спасатель.

Две недели длится операция по поиску двух пропавших на Тасоткельском водохранилище. Местность и озеро прочесывают больше 100 спасателей и волонтеров. Задействовали всю имеющуюся технику. С воздуха ведется постоянный облет территории.

Из-за усиления ветра унесло моторную лодку с водолазом оперативно-спасательного отряда – Абдырахманова Жумагали 70-го года рождения. Он был одним из опытных водолазов первого класса. Через полчаса лодка без мотора обнаружена на противоположном берегу – на расстоянии 5 километров от места происшествия. А через 20 минут рядом в воде обнаружен спасательный жилет. зам. начальника ДЧС Жамбылской области Максат Косыбаев

О случившемся коллеги 50-летнего спасателя говорят сдержанно. Видели, как мужчину на лодке уносило вглубь озера, но помочь не смогли. Теперь в полиции занимаются уже двумя делами о пропавших.