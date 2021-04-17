Восемь человек застрелил экс-сотрудник почтовой компании в США

Бойню устроил бывший сотрудник на складе почтовой компании FedEx в Индианаполисе (штат Индиана), передает zakon.kz.

По данным ТАСС, при стрельбе были убиты восемь человек, несколько - ранены.

Как заявил заместитель начальника полиции города Крейг Маккартт, следователи выяснили, что мужчина, открывший стрельбу на складе FedEx, являлся ее бывшим сотрудником.

По данным властей, подозреваемый застрелился до прибытия полиции на место происшествия.

Как сообщил Маккартт, следователи полагают, что стрельбу открыл 19-летний Брэндон Хоул.

Представители FedEx подтвердили, что Хоул ранее был сотрудником данного объекта, - сказал замначальника полиции города.

По его словам, Хоул работал на указанном складе вплоть до 2020 года.

По данным телеканала NBC, полное имя подозреваемого - Брэндон Скотт Хоул.

Как отметил Маккартт, он не знает, был ли Хоул уволен из FedEx. Власти пока не могут с уверенностью сказать, какими мотивами руководствовался подозреваемый.

FedEx Corporation - американская компания, предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру. Входит в список Fortune 1000 по итогам 2012 года. Компания была основана в 1971 году в Литл-Рок под названием Federal Express.