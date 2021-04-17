Еще 37 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии за сутки

Минздрав РК предоставил информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 17 апреля, сообщает zakon.kz.

Согласно информации, от COVID-19 скончался 31 человек, от пневмонии с признаками КВИ - шесть.

На 17 апреля лечение от КВИ продолжают получать 36 757 человек (36 292 КВИ+ и 465 КВИ-), из них в стационарах находятся 12 933 пациента, на амбулаторном уровне – 23 824.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 641 пациент,

в состоянии крайней степени тяжести – 159 пациентов;

на аппарате ИВЛ – 107 пациентов.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 15 апреля зарегистрировано 68 новый случаев заболевания, шесть случаев с летальным исходом. Выздоровело 72 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: 51 763 заболевших, 748 случаев с летальным исходом. Всего выздоровели 50 550 человек.

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