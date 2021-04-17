Акимат обратился к алматинцам в связи с ремонтом дорог

План дорожных работ на 17 апреля предоставили в акимате Алматы, сообщает zakon.kz.

Приносим свои извинения за предоставленные неудобства и просим жителей города заранее корректировать свой маршрут, - обратились в акимате к алматинцам.

Алатауский район:

1) Пр. Райымбека, 507, сквозной проезд.

2) Ул. Ертаргын, ул. Орбулак.

3) Мкр. Ужет, ул. Садуакасова, ул. Ауэзова.

Жетысуский район:

1) Мкр. Айнабулак.

2) Ул. Серикова от Казыбаева до Ангарской.

3) Ул. Ратушного.

Ауэзовский район:

1) Ул. Навои.

2) Мкр. Алтын Бесик.

4) Ул. Толе би.

5) Ул. Саина.

Наурызбайский район:

1) Пр. Райымбека.

2) Ул. Ашимова.

3) Ул. Проектируемая.

4) Ул. Жандосова.

Алмалинский район:

1) Ул. Радостовца.

2) Ул. Клочкова.

3) Ул. Каримова.

4) Ул. Туркебаева.

5) Ул. Чайковского, Маулена.

Медеуский район:

1) Ул. Инженерная.

2) Мкр. Самал.

3) Ул. Игишева.

Турксибский район:

1) Ул. Бартольда.

2) Ул. Шацкого.

3) Ул. Тренева.

4) Ул. Некрасова.

5) Ул. Клары Цеткин.

6) Ул. Земнухова.

7) Ул. Сортировочная.

Бостандыкский район:

1) Ул. Березовского.

2) Ул. Тажибаева.

3) Ул. Хусаинова.

4) Ул. Си Синхая.

5) Ул. Радостовца, ул. Штрауса.

6) Ул. Бокина.

В ведомстве отметили, что в настоящее время по улично-дорожной сети города масштабно проводятся работы по текущему ремонту.

С начала апреля с наступлением благоприятных погодных условий устранено более 3900 дефектов (ямы, выбоины, просадки) на 329 улицах города, ямочным ремонтом отремонтировано более 34 400 кв. м покрытия, поднято 629 люков и решеток, рихтовка и выправление 1014 п.м. бортовых камней. Ежедневно для выполнения работ по текущему ремонту задействованы более 400 рабочих и 155 единиц спецтехники, - добавили в пресс-службе акимата Алматы.