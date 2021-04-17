Акимат обратился к алматинцам в связи с ремонтом дорог

План дорожных работ на 17 апреля предоставили в акимате Алматы, сообщает zakon.kz.
Приносим свои извинения за предоставленные неудобства и просим жителей города заранее корректировать свой маршрут, - обратились в акимате к алматинцам.
Алатауский район:
1) Пр. Райымбека, 507, сквозной проезд.
2) Ул. Ертаргын, ул. Орбулак.
3) Мкр. Ужет, ул. Садуакасова, ул. Ауэзова.
Жетысуский район:
1) Мкр. Айнабулак.
2) Ул. Серикова от Казыбаева до Ангарской.
3) Ул. Ратушного.
Ауэзовский район:
1) Ул. Навои.
2) Мкр. Алтын Бесик.
4) Ул. Толе би.
5) Ул. Саина.
Наурызбайский район:
1) Пр. Райымбека.
2) Ул. Ашимова.
3) Ул. Проектируемая.
4) Ул. Жандосова.
Алмалинский район:
1) Ул. Радостовца.
2) Ул. Клочкова.
3) Ул. Каримова.
4) Ул. Туркебаева.
5) Ул. Чайковского, Маулена.
Медеуский район:
1) Ул. Инженерная.
2) Мкр. Самал.
3) Ул. Игишева.
Турксибский район:
1) Ул. Бартольда.
2) Ул. Шацкого.
3) Ул. Тренева.
4) Ул. Некрасова.
5) Ул. Клары Цеткин.
6) Ул. Земнухова.
7) Ул. Сортировочная.
Бостандыкский район:
1) Ул. Березовского.
2) Ул. Тажибаева.
3) Ул. Хусаинова.
4) Ул. Си Синхая.
5) Ул. Радостовца, ул. Штрауса.
6) Ул. Бокина.
В ведомстве отметили, что в настоящее время по улично-дорожной сети города масштабно проводятся работы по текущему ремонту.
С начала апреля с наступлением благоприятных погодных условий устранено более 3900 дефектов (ямы, выбоины, просадки) на 329 улицах города, ямочным ремонтом отремонтировано более 34 400 кв. м покрытия, поднято 629 люков и решеток, рихтовка и выправление 1014 п.м. бортовых камней. Ежедневно для выполнения работ по текущему ремонту задействованы более 400 рабочих и 155 единиц спецтехники, - добавили в пресс-службе акимата Алматы.
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