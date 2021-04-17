Мир находится в самом разгаре борьбы с COVID-19 - Цой

Министр здравоохранения РК Алексей Цой принял участие во встрече на высшем уровне Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС), посвященной проблеме вакцинации - "Вакцины для всех", сообщает zakon.kz.

ЭКОСОС известна как эффективная площадка для обсуждения международных экономических и социальных вопросов и выработки рекомендаций, адресованных государствам-членам и системе Организации Объединенных Наций, включая пути решения глобальных проблем в сфере здравоохранения.

В рамках обсуждения ситуации неравномерного распределения вакцин в мире Алексей Цой выступил с заявлением, в котором отметил актуальность поднимаемой проблематики.

Поскольку мир находится в самом разгаре борьбы с COVID-19, самое тяжелое бремя этой пандемии негативно сказывается на всех странах, особенно на тех, которые находятся в особой ситуации, включая развивающиеся страны не имеющие доступа к морю. В то же время неравенство в доступе к вакцинам COVID-19 еще больше углубляет разрыв между бедными и богатыми странами. Мы высоко ценим усилия Генерального секретаря Антониу Гутерриша и Всемирной организации здравоохранения за их коллективную работу с GAVI (глобальный альянс по вакцинам и иммунизации) и CEPI (международный альянс по разработке вакцин) по достижению общих целей инициативы COVAX, - отметил он.

Глава Минздрава РК призвал крупные экономики, международные финансовые учреждения и другие заинтересованные стороны предпринять ощутимые шаги для обеспечения равного доступа к вакцинам наиболее уязвимых в этом вопросе стран мира.

Он обратился к странам, которые уже обеспечили вакцинами собственное население, пожертвовать излишки наиболее уязвимым странам.

Цой также призвал посредников по COVAX рассмотреть вопрос о повышении процентной доли доз для стран, находящихся в особой ситуации. Это также может быть достигнуто за счет увеличения и активного финансирования со стороны клуба крупнейших экономик, гарантирующего бесперебойную и предсказуемую работу фонда COVAX.

Кроме того, глава Минздрава РК подчеркнул "о призыве членов ВТО временно отказаться от соответствующих обязательств по TRIPS для содействия надлежащему реагированию на COVID-19, включая своевременный доступ к недорогим медицинским продуктам, включая вакцины и лекарства, или к расширению масштабов исследований, разработок, производства и поставок основных медицинских продуктов".