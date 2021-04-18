У Джонни Деппа появились доказательства, что Эмбер Херд его оболгала

Американские СМИ считают, что актриса Эмбер Херд, вероятнее всего, лгала, когда обвиняла бывшего супруга Джонни Деппа в домашнем насилии, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщило издание Daily Mail, опубликовав снятое полицией Лос-Анджелеса видео с нательных камер офицеров, которые прибыли в их квартиру на вызов.

По словам блюстителей порядка, они не увидели телесных повреждений, материального ущерба или же свидетельств преступления.

Джонни Депп утверждал, что его бывшая жена наврала, заявив, что произошла драка, и Джонни якобы разгромил их пентхаус и бросил телефон ей в лицо. Его правоту подтверждают новые показания полиции и ранее не обнародованные кадры с боди-камеры.

Как известно, Эмбер Херд и ее сторона поддержки давали показания на нескольких судебных делах, в которых говорилось, что Депп швырнул ей телефон в лицо и разгромил кухню их пентхауса во время печально известной драки в мае 2016 года.

Но адвокаты актера утверждают, что фото с повреждениями, включая разбитые канделябры, разбросанные по полу бокалы и красное вино, пролитое на стены и ковры, полностью расходятся с тем, что помнят правоохранители, осматривавшие жилье звезд.

Ранее же девушка приобщала к делу фото побоев, а также разгрома, который якобы учинил в их доме Депп и заявляла о порче имущества на сумму более 1,5 миллиона долларов. Полицейские готовы заявить под присягой: в доме не было вандализма и погрома, о которых говорит Эмбер, а имущество было цело.

Джонни Депп и Эмбер Херд со скандалом разорвали отношения в мае 2016 года. При этом девушка обвинила супруга в домашнем насилии — якобы он бросил телефон ей в лицо. Она даже приложила фото синяка. Однако позже была опубликована запись их ссоры, согласно которой жертвой избиений был как раз сам актер. Артист подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за клевету.