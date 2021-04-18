Иран начал обогащать уран до рекордных 60% - МАГАТЭ

Тегеран начал обогащать уран до уровня 60% на ядерном объекте в городе Натанз. Это 17 апреля подтвердили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Агентство сегодня подтвердило, что Иран начал производство UF6 [гексафторид урана], обогащенного до уровня 60% [изотопа] U-235, загружая UF6, обогащенный до 5% U-235, одновременно в два каскада центрифуг IR-4 и IR-6 на экспериментальном предприятии по обогащению ядерного топлива в Натанзе, - цитирует Reuters заявление МАГАТЭ.

Как уточняется в оказавшемся в распоряжении издания конфиденциальном отчете организации, "уровень обогащения UF6, произведенного на <...> объекте, составлял 55,3% U-235, как заявил агентству Иран".

Отмечается, образец обогащенного урана с предприятия в Натанзе изучат сотрудники МАГАТЭ. Цель - проверить, соответствуют ли эти сведения действительности.

Ранее вице-президент Ирана, руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что власти страны в ночь на 16 апреля произвели 9 г обогащенного до 60% урана.

По словам президента страны Хасана Роухани, эта мера принята в ответ на диверсию Израиля на ядерном объекте Натанзе, совершенную 11 апреля. Он отметил, что обогащение будет осуществляться в мирных целях и под надзором МАГАТЭ.