Раскрыт самый правильный способ приготовления яиц

Правильный способ приготовления яиц назвали специалисты, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По данным экспертов из Национальной службы здравоохранения Англии, самый правильный способ приготовления яиц – их варка.

Также специалисты рекомендуют готовить омлет.

При варке яиц рекомендуется не добавлять в воду соль, а омлет лучше всего делать с нежирным молоком.

Кроме того, эксперты назвали максимально вредный способ приготовления яиц - их жарка. Причина - этот способ примерно в два раза повышает содержание жира в яйцах.