Женщину задержали из-за угроз убийства вице-президента США

В США жительницу штата Флорида задержали за то, что та озвучивала угрозы убийства вице-президента США Камалы Харрис, передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, речь - о 39-летней афроамериканке Нивиэн Фелпс, которая проживает в Майами.

По данным американских властей, в феврале она отправляла своему мужу, отбывающему тюремное заключение, видеозаписи и фотографии - в них и содержались угрозы убийства Харрис.

(Нивиэн Фелпс - прим. ред.) заявляла о ненависти в адрес президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. (...) В этих видео Фелпс также озвучивала заявления об убийстве вице-президента Харрис. заключение Секретной службы США, выступающей стороной обвинения

Как уточняет телекомпания NBC, жительница штата Флорида сомневалась в расовой принадлежности вице-президента США, которая является темнокожей американкой ямайско-индийского происхождения.

В свою очередь мать Фелпс отметила, что ее дочь больна и не контролирует свои действия. В связи с этим, как считает мать, обвинения должны быть сняты.

Отмечается, что по итогам расследования женщина задержана.

Как уточняет газета The Miami Herald, в случае признания виновной ей грозит до пяти лет тюремного заключения.