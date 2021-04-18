Примут ли участие казахстанские военные в параде Победы в Москве

Поедут ли в этом году казахстанские военнослужащие на парад Победы в Москве. Об этом рассказал представитель Департамента воспитательной и идеологической работы Виталий Адамович, сообщает zakon.kz.

Нет. В этом году участие казахстанских военнослужащих в параде на Красной площади не планировалось изначально. В том году, как вы знаете, выезжали наши военнослужащие, когда отмечалось 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, - заявил он.

Ранее Адамович рассказал, как пройдет празднование Дня защитника Отечества и Дня Победы в Казахстане.

13 апреля стало известно, что в Казахстане Парада в честь 7 мая не будет.