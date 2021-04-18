Чиновники Павлодарской области заявили, что не знают о начавшемся в их отношении расследовании

В управлении образования Павлодарской области прокомментировали появившуюся в соцсетях информацию о начавшемся расследовании в отношении двух руководителей ведомства, передает zakon.kz.

Сообщение об этом появилось в Telegram-канале chinovnik _ kz. Там говорилось, что в Павлодарской области зарегистрировано досудебное расследование по статье 189 ч.2 УК РК в отношении замруководителя управления образования акимата Павлодарской области и директора АО "Завод имени Кирова" по факту хищения бюджетных средств в размере 910 млн тенге, выделенных на антикризисные меры.

В управлении образования Павлодарской области ответили, что не получали официального сообщения о регистрации досудебного расследования. И что передвижению студентов на дистанционное обучение не было никаких препятствий, как писали в соцсетях.

Компьютеры закуплены в полном объеме и соответствовали заявленной технической спецификации. Они были доставлены до каждого ученика, что позволило создать условия для того, чтобы дети продолжили получать школьные знания, но уже в формате онлайн. пресс-служба управления образования Павлодарской области

В управлении образования Павлодарской области заявили, что будут выяснять обстоятельства сведений, обнародованных в данной публикации телеграмм-канала chinovnik_kz.