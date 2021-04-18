Поезд сошел с рельсов в Египте

Восемь человек погибли и более сотни пассажиров пострадали в результате аварии поезда, произошедшей в египетской провинции Кальюбия, расположенной на севере столицы страны Каира, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, в результате аварии пассажирского поезда в Кальюбии пострадали 103 человека, - говорится в заявлении властей провинции.

По имеющейся информации, несколько вагонов поезда, шедшего по маршруту Каир - Мансура, сошли с рельсов через несколько минут после отправления состава от железнодорожной станции Тух.

К месту происшествия направлены 20 машин скорой помощи для доставки пострадавших в больницы провинции.