Афроамериканец открыл стрельбу в пригороде Техаса: погибли трое

41-летний афроамериканец открыл стрельбу в пригороде Остина (штат Техас), передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил в воскресенье представитель местного полицейского управления на брифинге, трансляция которого велась в Twitter.

По его словам, речь идет о 41-летнему афроамериканцу по имени Стивен Бродерик, удалось скрыться с места происшествия. Полицейские не располагают данными о том, передвигался ли он на машине или пешком.

Правоохранители не исключают, что Бродерик может взять заложников, в связи с чем сохраняется высокий уровень угрозы. Мотивы его поступка неизвестны.

Как уточнила позднее полиция, инцидент носит бытовой характер, стрелок и жертвы, в числе которых две взрослых женщины и один мужчина, знали друг друга.

По словам врачей, других жертв или пострадавших в результате стрельбы нет.