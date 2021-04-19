Ученые выявили три этапа старения человека

Американские ученые поставили под сомнение версию о ежедневном старении. Они заявили о трех этапах старения человека, когда тело человека действительно меняется, передает zakon.kz.

Специалисты изучили плазму крови 4263 человек в возрасте от 18 до 95 лет.

Они изучили около трех тысяч различных типов белков и пришли к выводу, что их доля оставалась неизменной на протяжении десятилетий. Однако у добровольцев в возрасте 34, 60 и 78 лет выявили значительные изменения на белковом уровне. Ученые связали эти колебания с переменами в организме в целом, - сообщает РИА Новости.

По словам ученых, пока неясно, как именно белки или состав крови влияют на старение.

Опыты на мышах показали, что переливание крови от молодых особей положительно сказывается на более старых, - заявили они.

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