Как защищать по уголовным делам в сфере экономики

Наиболее часто дела против бизнеса в РК заводятся по обвинению в совершении экономических преступлений. Аресты счетов, обыски, выемки, назначение экспертизы – это обычная практика следователей, при этом у предпринимателей почти нет никаких прав, так как нет процессуального статуса. И для предпринимателя крайне важно, чтобы даже в период уголовного преследования его бизнес не простаивал. Иными словами, ему нужна грамотная юридическая защита.

23 апреля в 11:00 (время г.Нур-Султан) на ПРАВМЕДИА состоится прямой эфир на тему "Особенности защиты по уголовным делам в сфере экономики и экономической деятельности".

Вы узнаете:

Об основных характеристиках правонарушений, совершаемых в сфере экономической деятельности;

В чем специфика и каковы основные направления защиты по делам о хищении. О тактике защиты по делам о мошенничестве и присвоении или растрате вверенного чужого имущества;

О специфике и основных направлениях защиты по делам об уклонении от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет;

О специфике и основных направлениях защиты по делам о преднамеренном банкротстве;

Как представлять и защищать интересы потерпевшего по уголовным делам в сфере экономики.

Прямой эфир полезен юристам, адвокатам, представителям бизнес-сообщества, сотрудникам правоохранительных органов, судьям, а также учащимся юридических факультетов.

Ведущий: Таир Назханов, адвокат с 27-летним опытом, член Президиума АГКА, эксперт признанный международным юридическим рейтингом Legal 500 в качестве одного из лучших адвокатов в сфере экономических преступлений.

Участие бесплатное по предварительной регистрации.