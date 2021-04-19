Назарбаев выразил соболезнования президенту Туркменистана в связи со смертью его отца

Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову в связи со смертью его отца, передает zakon.kz.



Президент был шокирован новостью о смерти Мяликгулы Бердымухамедова, отца президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, говорится на сайте Елбасы.

Потеря любимого человека - невосполнимая трагедия. Выражаю глубочайшие соболезнования вам и вашим близким. Я надеюсь, что яркий образ вашего отца, посвятившего свою жизнь благу народа Туркменистана, навсегда останется в сердцах тех, кто его знает, - говорится в телеграмме.