Назарбаев выразил соболезнования президенту Туркменистана в связи со смертью его отца

19 апреля 2021, 11:03
Фото: liter.kz

Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову в связи со смертью его отца, передает zakon.kz.

Президент был шокирован новостью о смерти Мяликгулы Бердымухамедова, отца президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, говорится на сайте Елбасы.

Потеря любимого человека - невосполнимая трагедия. Выражаю глубочайшие соболезнования вам и вашим близким. Я надеюсь, что яркий образ вашего отца, посвятившего свою жизнь благу народа Туркменистана, навсегда останется в сердцах тех, кто его знает, - говорится в телеграмме.


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