Доллар слегка подешевел на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 430,57 тенге (-0,22), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 430-432 тенге, евро – 513-517 тенге, рос. рубль - 5,55-5,71 тенге.

Между тем цены на нефть снижаются на торгах 19 апреля.

Майские фьючерсы на нефть WTI понизились на 0,27%, составив $63,02 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае снизились на 0,36% — до $66,53 за баррель.