Победы водников после пандемии: Баландин взял "серебро", Варакин поставил рекорд

До старта главного спортивного события четырехлетия – Олимпийских игр остаются считанные месяцы, подходит к завершению квалификационный период и казахстанские представители водных видов спорта проходят завершающие отборочные старты, передает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Итогами очередного квалификационного турнира по плаванию – Открытого чемпионата России, стали "серебряная" медаль Дмитрия Баландина, "бронза" в мужской эстафете и новый рекорд Казахстана в исполнении Александра Варакина. Отечественная команда по артистическому плаванию возвращается с этапа Мировой серии FINA с "золотой" и тремя "бронзовыми" медалями. Оба соревнования прошли в российской "водной" столице – городе Казань, с 3 по 18 апреля.

О подготовке и результатах выступления на российском чемпионате рассказал Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин.

Пандемия кардинально поменяла все планы. Подготовка получилась сложной, с длительной паузой без соревнований, что стало, наверное, самым трудным испытанием. Первый квалификационный старт для нашей команды в этом году был турнир в г. Стамбул, где, будучи еще "под нагрузкой", мы уже сумели показать результаты близкие к лучшим. На Чемпионате России я получил возможность простартовать на хорошем уровне, в условиях высокой конкуренции в брассе. Он позволил увидеть промежуточный результат подготовки, чтобы в Токио быть на пике формы. Тренировочный процесс идет по плану, и на Олимпиаду мы ставим самые высокие цели, - сказал он.

Дмитрий Баландин уже имеет олимпийские лицензии на дистанциях 100 и 200 брасс. На текущий момент Дима занимает в мировом рейтинге 2021 года на дистанции 200 брасс (2:08,42) пятую позицию, и еще раз подтвердил высокий потенциал для успешного выступления на Олимпиаде в Токио, уступив лишь немногим более 0,5 секунды рекордсмену мира Антону Чупкову.

Сегодня Национальный Олимпийский Комитет Республики Казахстан создает все необходимые условия для полноценной и безопасной подготовки спортсменов, и основное внимание уделяется обеспечению именно безопасных условий тренировок.

Со стороны Федерации также приложены максимальные усилия для реализации всех намеченных планов, оказана всесторонняя поддержка по всем аспектам подготовки сборных команд к Олимпийским играм. Задачи на Чемпионат России перед каждым членом сборной ставились индивидуальные. Для Димы Баландина основным было накопление соревновательного опыта в подготовке к Олимпиаде, для Адильбека Мусина, Адиля Каскабая и Александра Варакина – постараться выполнить, или максимально приблизится к выполнению отборочного квалификационного норматива "A". Очень порадовал Саша Варакин, установивший новый рекорд Казахстана на дистанции 50м вольным стилем, который вплотную приблизил его к олимпийской лицензии. Общий итог выступления на Чемпионате России показал положительную динамику результатов всех членов команды. Это дает определенные надежды, что спортсмены преодолеют все свои сомнения и завоюют необходимые лицензии на ближайших стартах, - отметил Президент Федерации водных видов спорта Андрей Крюков.