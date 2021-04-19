Экспресс-тест для вакцинировавшихся от коронавируса зарегистрировали в России

В России запатентован первый экспресс-тест для выявления в крови пациента антител после вакцинации от коронавируса, сообщает zakon.kz.

По информации РБК, что для теста, который построен на методе иммуннохроматографического анализа (на основе реакции между антигеном и соответствующем ему антителом), необходима капля крови. Результат определится через 15 минут, а его достоверность — 96%.

Реагенты теста отвалидированы под вакцины, в первую очередь — "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V").

Пройти тестирование можно самостоятельно в домашних условиях. В комплект с тестом входят: спиртовая салфетка, стерильный ланцет, пипетки для переноса биообразца. Тест полезен как перед вакцинацией, так и после для контроля за образованием устойчивого иммунного ответа. Набор также улавливает устойчивые антитела IgG, возникшие после болезни.