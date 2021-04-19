Токаев подписал ряд законов 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о распространении документов по межгосударственной стандартизации".

Координация взаимодействия будет осуществляться централизованно через Бюро по стандартам. Такой подход направлен на обеспечение централизованного учета реализуемых межгосударственных стандартов, легальности их использования и востребованности.

Ратификация данного соглашения обеспечит решение следующих вопросов: для государства – создаст правовую основу для легитимной продажи межгосударственных стандартов, их адаптацию к современным реалиям; для бизнеса – снизит издержки. Повысит уровень применения межгосударственных стандартов для технических регламентов Союза.

Также Президент подписал закон Республики Казахстан "О ратификации Конвенции государств – участников Содружества Независимых Государств о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы".

В соответствии с конвенцией, осужденный или законный представитель обращается с ходатайством об отбывании наказания по месту жительства. На основании ходатайства Генеральной прокуратурой направляется запрос, к запросу прилагаются документы, свидетельствующие о гражданстве, его письменное согласие, копия судебного решения, характеристика, сведения об ущербах. Принимающая осужденного страна определяет наказание не строже чем, которое было установлено.