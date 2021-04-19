Новые платные парковки появятся в Алматы

В Алматы с 29 апреля приступают к работе новые участки платных парковок. Об этом сообщила компания Aparking, передает zakon.kz.

Так, новые платные парковки появятся:

По ул. Молдагалиева между ул. Акан Серы и ул. Стасова. По ул. Станкевича между ул. Чернышевского и ул. Аймауытова. По ул. Чернышевского между ул. Акан Серы и ул. Станкевича.

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• Номер зоны – 1012

• Количество парковочных мест – 164

• Количество мест для инвалидов – 8

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(Выделено желтым)

Как отметили в компании, новые платные участки станут продолжением действующей платной улицы по Станкевича от ул. Чернышевского до ул. Шолохова (выделено красным).

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Зачем было делать эти улицы платными?

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Улицы Молдагалиева, Станкевича и Чернышевского находятся в экономически активном районе. Здесь располагаются торговые центры, государственные учреждения и рынки. В этом году загруженность бесплатных парковок достигла критического значения и после обсуждений с властями города было принято решение сделать эти участки платным. Основная цель – в несколько раз увеличить ротацию парковочных мест и предоставить всем горожанам равные права на общественное городское пространство, - пояснили в Aparking.

Там отметили, что тариф позволяет отсеять лишний трафик, увеличить количество свободных мест в течение дня, упорядочить процесс парковки, уменьшить количество нарушений и увеличить скорость движения потока благодаря правильному распределению парковочных мест.

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При этом жильцам домов, находящихся в зоне платной парковки предоставляется возможность оформить резидентское соглашение сроком на полгода. Его цена составляет 6000 тенге. Сделать это можно удаленно через сервис приема документов docs.aparking.kz.

Также есть возможность приобрести месячный абонемент на одну зону для нерезидентов. Цена 6000. Оформить можно в личном кабинете по адресу lk.aparking.kz.