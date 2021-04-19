Массовая вакцинация набирает обороты в Нур-Султане

В столице с апреля началась массовая вакцинация не только жителей столицы, но и граждан из других регионов страны.

По данным акимата столицы, с начала апреля провакцинировано порядка 47 тысяч человек. Также к прививкам допускались иностранцы, имеющие вид на жительства, работающие и проживающие на территории РК.

Для широкого охвата населения вакцинацией по поручению акима города Алтая Кульгинова количество прививочных пунктов увеличено с 36 до 100, увеличено время работы с 8:00 до 24:00 часов для организаций ПСМП, в ТРЦ - с 10:00 до 22:00 часов. Также организованы прививочные зоны в двух крупных ТРЦ города – "Mega Silk Way" и "Хан Шатыр".

К примеру, за недельный прием граждан вакцинацию в ТРЦ "Mega Silk Way" получили более 1700 человек.

Массово прививать граждан второй торгово-развлекательный центр - "Хан Шатыр" - начал сегодня (19 апреля). В ближайшее время такие пункты откроются и в ТРЦ "Керуен" и в комплексе "Абу-Даби Плаза". В случае необходимости пункты вакцинации будут открыты также в гостиницах города.

Ввиду высокой активности населения получить вакцину против COVID-19 Управлением общественного здравоохранения организованы выездные бригады, которые приступили к массовой вакцинации трудовых коллективов. Количество желающих получить вакцину от COVID-19 в различных предприятиях достигает до 1000 человек.

Всего по городу провакцинировано уже около 60 тысяч человек.