Никакого трепета не вызывает - россиянин о дебюте BMX-фристайла на Олимпиаде

Член олимпийской сборной России по BMX-фристайлу, обладатель наград ProBMX Awards в номинациях «Лучшее видео», «Лучший райдер» и «Лучший парк-райдер года» Константин Андреев проверил алматинские лестницы и фонтаны на городских площадях на приспособленность для соревнований по этому виду спорта, а также высказался о своих ощущениях по поводу важного события - предстоящего дебюта BMX-фристайла на Олимпийских играх в Токио, передает zakon.kz.

BMX – стремительно развивающийся вид экстремального спорта. Первые велосипеды для трюков появились в 70-х годах, а в 2021 году в ВМХ-фристайле впервые в истории разыграют награды Олимпийских игр. Как и любая спортивная дисциплина, BMX имеет свои ответвления. В этой спортивной культуре выделяют катание в ски-парках, на земляных трамплинах (дертах) и стрит-рейс, то есть, уличное катание.

Стрит – один из самых популярных BMX-стилей, так как он зрелищный и не требует специальных площадок. Райдеры делают различные повороты, прыжки, скольжения на бордюрах, перилах, ступенях, фонтанах, – в общем на всем, по чему можно ездить. Андреев приезжал в Алматы на соревнования Street Khan, в рамках которого на первом этапе в онлайн-формате соревновались 50 спортсменов. Организаторы определили пять спотов, на которых райдеры в возрасте от 16 лет катали трюки и снимали их на видео. На каждом споте можно было делать трюки в течение 23 часов, судьи просматривали ролики и определяли лучшего. Российский экстремал первым обкатал споты для онлайн-этапа соревнования. Он признался, что сейчас редко катается на уличных объектах, так как является официальным атлетом и готовится к Олимпийским играм.

– Чего ждете от Олимпийских игр?

– Я еду в качестве запасного игрока. Были отменены несколько кубков мира и набрать очки сейчас негде. Олимпиада в этом году никакого трепета не вызывает. Зрителей не будет, зато будет много ограничений.

– Вы делаете трюки, которые никто не делает…

– Это моя фишка. Я много тренируюсь, оттачиваю мастерство.

У меня мало было травм, потому что я с умом подхожу к выполнению трюка. Нужно всегда быть сконцентрированным на том, что ты делаешь. Если у тебя дома или на работе проблемы, и ты думаешь об этом, то лучше не прыгать. Если сел на BMX, то должен забыть обо всем. Ты, железный конь и трюк.

– Как долго планируете кататься?

– Пока мне это приносит удовольствия – буду кататься.

– Планируете заняться тренерской деятельностью?

– Не думал об этом. Я своим примером показываю, что все реально. Бери и делай. Когда я начинал, у меня не было тренера, я не смотрел обучающие ролики, а просто выходил, катался, и пробовал делать трюки. Сейчас у ребят больше возможностей развиваться, техника стала лучше и появились ски-парки. Если катаешься для себя, то тут главное – получать удовольствие, а если есть цель выступать на международных соревнованиях, то нужны терпение, упорство и постоянное совершенствование своих трюков.

Подготовил Альберт Ахметов