Масштабные работы по саночистке и благоустройству ведутся в Нур-Султане

В Нур-Султане на ежедневной основе ведутся работы по санитарной очистке и благоустройству города. Только с начала проведения коммунальных субботников вывезено более 940 тонн отходов, с несанкционированных свалок – еще 72 тонны мусора и т.д.

В текущем году для улучшения экологии и создания комфортных условий для горожан планируется высадить до 1 млн зеленых насаждений (деревья, сеянцы, кустарники, живая изгородь).

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Работы по содержанию города в чистоте и проведению благоустройства проводятся в режиме 24/7.

Первое. Санитарная очистка и благоустройство

В масштабных работах на ежедневной основе принимают участие свыше 2 тыс. 200 дорожных рабочих и более 1 тыс. единиц спецтехники. Это промывка мостов, ограждений, дорожных знаков, наведение чистоты в общественных местах (парки, скверы, бульвары, дворы), внутриквартальное благоустройство, спиливание сухих веток и т.д. Также дороги Нур-Султана после затяжной зимы промывают специальным шампунем.

Второе. Экологические акции и коммунальные субботники

С 10 апреля в городе проводятся экологические акции "Бірге таза Қазақстан". За этот период на полигон вывезено более 940 тонн отходов. Активное участие в коммунальных субботниках с соблюдением саннорм принимают коллективы КСК (ОСИ), стройкомпании, субъекты малого и среднего бизнеса, активные горожане и т.д.

К примеру, по поручению акимата стройкомпании проводят работы по очистке территорий от мусора, устанавливают пункты мойки колес, выравнивают и отсыпают въездные дороги и т.д. В случае нарушений правил благоустройства стройкомпании привлекаются к выплате штрафов, вплоть - до приостановления строительных работ.

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В общей сложности в коммунальных субботниках приняли участие почти 1900 предприятий и организаций города. Районные акимата также проведены работы по посадке деревьев и осуществлен вывоз 72 тонн мусор с несанкционированных свалок.

Третье. Посадка деревьев

Для улучшения экологии и создания комфортных условий для горожан проводятся работы по посадке деревьев. Всего в текущем году планируется высадить до 1 млн зеленых насаждений (деревья, сеянцы, кустарники, живая изгородь). Таким образом, в Нур-Султане появится больше зеленых экологических зон.

Четвертое. Дорожные работы

В городе проводятся ряд дорожных работ: нанесение разметок, восстановление брусчаток, бордюров, проведение ямочного и среднего ремонта. В прошлом году было отремонтировано свыше 170 улиц, 100 из них – в жилых массивах. В текущем году также акцент будет сделан на старой части города, в жилых массивах, на тех участках, где имеется высокая интенсивность движения и т.д.