Женщину похитили в Таразе

19 апреля 2021, 17:26
Фото: mopera-down.ru

В Таразе похитили женщину, передает zakon.kz.

15 апреля т.г. в ОП-2 Управления полиции Тараза обратилась женщина с заявлением о возможном похищении ее 46-летней родственницы. По данному факту незамедлительно было начато досудебное расследование по статье 125 УК (Похищение человека), - сообщили в пресс-службе ДП на транспорте.

Подозреваемого в похищении установили. Им оказался 49-летний мужчина.

Во время расследования был установлен и еще один участник похищения. Затем в одном из сел области нашли саму похищенную женщину. Ее вернули домой.

Двое подозреваемых в похищении человека водворены в ИВС Тараза. В настоящее время остальные участники преступления определены, принимаются меры к их задержанию, - сообщили в полиции.


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