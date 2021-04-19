Один погиб, трое пострадали - автомобиль въехал в магазин в Шамалгане

В Алматинской области автомобиль въехал в магазин. В результате ДТП погиб водитель, трое пассажиров пострадали, передает корреспондент zakon.kz.

Пос. Шамалган. По ул. Алдашева в южном направлении двигался водитель легкового авто. По всей видимости, водителю стало плохо за рулем. Пересек основную ул. Жибек Жолы и выехал на тротуар, где стояли люди. По счастливой случайности никто из стоящих на тротуаре людей не пострадал - они успели разбежаться. После автомобиль врезался в терминал оплаты, который стоял у магазина.

В результате ДТП один погиб, а трое пассажиров пострадали. По словам очевидцев, их госпитализировали в тяжелом состоянии (открытые переломы).

Со слов жителей, погибший таксовал, является местным жителем.

В областной полиции прокомментировали данную аварию.

ДТП произошло около 13:00 часов 19 апреля в пос. Шамалган Карасайского района. По предварительным данным, водитель автомашины KIA Cerato, следуя по ул. Алдашева в южном направлении, допустил столкновение с припаркованной на обочине дороги автомашиной FAW, далее по инерции допустил столкновение в магазин. пресс-служба ДП Алматинской области

В ведомстве уточнили, что в результате ДТП от полученных травм на месте аварии скончался 79-летний водитель KIA Cerato.

Трое его пассажиров с различными травмами госпитализированы в ЦРБ Каскелена. По факту ДТП по ст. 345 ч. 3 УК РК начато досудебное расследование, назначены экспертизы, - уточнили в областном ДП.