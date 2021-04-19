Мертвым найден в контейнере пропавший в феврале житель Атырауской области

В Атырауской области найден мертвым житель пригородного села Талгайран - 29-летний Наурыз Айтекешов, который пропал без вести в начале февраля, передает zakon.kz со ссылкой на azh.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции Атырауской области, его тело 17 апреля обнаружили в вагонном контейнере работники КХ "Жанәділ".

При внешнем осмотре следов насилия не обнаружено, тело отправлено для экспертизы в морг, - добавили в областной полиции.

5 февраля Наурыз Айтекешов вышел из дома и обратно не вернулся. Его искали полицейские, спасатели и волонтеры. По словам родственников. несколько лет назад у парня начались проблемы с психикой - он уходил из дома в неизвестном направлении, но его находили.