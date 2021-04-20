Головкина подвергли критике за выбор в соперники "бумажного чемпиона"

Журналист Boxingnews24.com Шон Джонс прокомментировал потенциальный бой казахстанского боксера Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) с японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Японский спортсмен является чемпионом мира в среднем весе по версии WBA Super.

Возможно, это будет бой бизнес-уровня, а не тот, который востребован американскими фанатами. Мурата — не из тех, кого фанаты хотят видеть в качестве соперника Головкина, но менеджеры GGG уже давно присматриваются к поединку с японским боксером. Американские болельщики же не будут в восторге от боя Головкин — Мурата, поскольку они не знакомы с олимпийским чемпионом-2012, — пишет автор.

По его словам, хотя и Мурата популярен у себя на родине, в Японии, больше его не знают нигде. Некоторые фанаты бокса считают Мурату просто обладателем пояса, известного как „бумажный чемпион“. Некоторые считают его самым слабым среди всех чемпионов в 160 фунтах