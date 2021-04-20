Сразу 33 человека скончались за сутки от коронавируса и пневмонии в РК

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 20 апреля, сообщает zakon.kz.

На 20 апреля лечение от КВИ продолжают получать 38 997 человек (38 634 КВИ+ и 363 КВИ-), из них в стационарах находится – 13 836 пациентов, на амбулаторном уровне – 25 161 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 663 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 176 пациентов;

• на аппарате ИВЛ – 96 пациентов.

За сутки 30 казахстанцев скончались от коронавируса. Всего с 13 марта зарегистрировано 3436 случаев с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 18 апреля 2021 года зарегистрировано 11 новых случаев заболевания, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 47 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших - 51 890, случаев с летальным исходом - 754, всего выздоровели – 50 773 человека.