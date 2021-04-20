Тугжанов раскритиковал работу мониторинговых групп 

Мониторинговые группы неэффективно работают в регионах страны, сообщил на заседании правительства заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов, передает корреспондент zakon.kz.

С начала года были проведены рейдовые мероприятия. Было охвачено более 400 тыс. объектов. Мониторинговая группа неэффективно работает в Атырауской области, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Павлодарской областях, — сообщил Тугжанов.

Всего, по его словам, с начала года по всем регионам в общественных местах скопления людей выявили более 5 тыс. нарушений карантинных требований.

Мониторинговые группы проводят работу, мы видим, что во всех регионах есть нарушения карантинных требований. В Алматы, Шымкенте, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях была обновлена работа мониторинговых групп. За прошлую неделю мы выявили 957 нарушений карантинных требований. В Нур-Султане, Шымкенте и Алматы нужно активизировать работу мониторинговых групп, — добавил Тугжанов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан