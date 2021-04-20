"Красная" зона вновь расширилась в Казахстане

3 города и 5 областей Казахстана находятся в "красной" зоне, сообщает zakon.kz.

Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 20 апреля.

Ситуация выглядит следующим образом:

- В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.

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- В "желтой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области.

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- В "зеленой" зоне: Костанайская и Туркестанская области.

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