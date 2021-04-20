Три региона Казахстана отстают от графика по вакцинации

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о проведении вакцинации в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, в регионах имеется порядка 188 тыс. доз вакцин, поставка осуществляется согласно графику. Так, до конца месяца 2 млн граждан смогут получить вакцину.

Обеспечивается мониторинг исполнения ежедневного плана вакцинации в регионах. Отставание от графика отмечается в трех регионах - Нур-Султан, Мангистауская, Карагандинская области. В этой связи акиматам указанных регионов необходимо обеспечить соблюдение графика вакцинации. Неиспользованные вакцины будут перераспределены в другие регионы, - сообщил Алексей Цой на заседании правительства.

Он отметил, что с учетом необходимости постоянно увеличивается число прививочных пунктов. На сегодня в регионах иммунизация проводится в 1051 пункте.

Кроме того, для проведения вакцинации в отдаленных районах, организованных коллективах и местах массового скопления людей задействовано 303 выездных прививочных бригады. В кампанию иммунизации вовлечены более 10 тыс. медработников.

Также в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Кокшетау, Костанай, Караганда прививочные пункты развернуты и в торговых центрах, на рынках, в организованных коллективах, где вакцинация доступна и в выходные дни.

Тамила Языкова, Нур-Султан