Поддельные доллары сбывали в Алматы 

В Алматы осудили фальшивомонетчиков, сообщает zakon.kz.

Завершено досудебное расследование в отношении преступной группы, которая занималась хранением и сбытом поддельных долларов США.

В августе при проведении оперативно-розыскных мероприятий изобличена и задержана преступная группа в составе двух человек, занимающаяся сбытом на территории Алматы фальшивой иностранной валюты номиналом 100 долларов США в количестве 42 штуки на общую сумму 4 200 долларов, - сообщили в пресс-службе АФМ РК.

Приговором суда обвиняемые признаны виновными по ст. 231 ч. 2 п.2,3 УК РК.