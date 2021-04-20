Трамп призвал не подталкивать Россию к Китаю

США нужно наладить отношения с Россией и Китаем, а не подталкивать их друг к другу, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил бывший американский президент Дональд Трамп.

Быть в хороших отношениях с Путиным это отлично. Нам нужно вести дела с Россией, мы должны поладить с Россией вместо того, чтобы подталкивать Россию к Китаю, - сказал он.

Как отмечает РБК, он "хорошо ладил" и с президентом России Владимиром Путиным, и с председателем КНР Си Цзиньпином.

Экс-президент США также добавил, что в настоящее время "Россия и Китай вместе и совместно набирают силу".

ТАСС отмечает, что 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в отношении России. Вашингтон обвинил Москву в попытке вмешательства в президентские выборы в ноябре 2020 года и кибератаках. Ограничения коснулись в том числе российского госдолга. Также Вашингтон объявил о решении выслать десять российских дипломатов.

Трамп являлся 45-м президентом США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года.