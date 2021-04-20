Курс доллара снижается на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 429,68 тенге, снизившись на 0,99 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 428,7-431 тенге, евро – 516-519,2 тенге, рос. рубль - 5,64-5,70 тенге.

Между тем цены на нефть растут на торгах 20 апреля.

Майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,06%, составив $64,10 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае увеличились на 1,09% — до $67,78 за баррель.