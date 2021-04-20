Выборы акимов обсудил Токаев с председателем ЦИК

Президент РК принял председателя Центральной избирательной комиссии Берика Имашева, передает zakon.kz.

Имашев рассказал Касым-Жомарту Токаева о ходе подготовки избирательных органов к предстоящим во втором полугодии текущего года прямым выборам акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел, не входящих в состав сельского округа, сообщается на сайте Акорды.

Помимо этого на встрече рассмотрели меры по защите здоровья участников избирательного процесса в условиях пандемии.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал Берику Имашеву ряд конкретных поручений.