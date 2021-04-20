Бекхэм раскритиковал создание футбольной Суперлиги

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм отреагировал на создание футбольной Суперлиги, сообщает zakon.kz.

По словам владельца американского клуба "Интер Майами", футбольные болельщики нуждаются в тех соревнованиях, которые основаны на заслугах.

Я тот, кто любит футбол. Сколько себя помню, это была моя жизнь. Я любил это с детства как фанат, и я остаюсь фанатом сейчас. Как игрок, а теперь как владелец я знаю, что наш спорт без болельщиков ничто. Нам нужен футбол для всех. Нам нужен справедливый футбол и нужны соревнования, основанные на заслугах. Если мы не защитим эти ценности, любимая игра окажется в опасности, - написал он на своей странице в Instagram.

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12 топ-клубов из Англии, Италии и Испании объявили о создании Суперлиги – турнира-альтернативы Лиге чемпионов.

Ее участниками стали мадридский "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Милан", "Интер", "Ювентус", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и "Арсенал".

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