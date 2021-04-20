В Нур-Султане перекрасят пешеходные переходы

Дорожная разметка на пешеходных переходах будет применяться в бело-желтом цвете для концентрации внимания водителей, сообщил​ начальник Управления административной полиции Департамента полиции​ столицы​ Ельжан​ Чупеков, передает корреспондент zakon.kz.

В этом году мы совместно с акиматом приняли решение наносить на пешеходные переходы разметку в бело-желтой цветовой гамме на всех пешеходных переходах, в том числе находящихся в составе перекрестков.​ В течение года более чем на 900 таких переходах будет нанесена разметка, - сообщил Ельжан Чупеков для редакции zakon.kz.​

Он напомнил, что в​ городе​ ранее применяли бело-желтый вариант, но только на нерегулируемых пешеходных переходах, а с этого года было принято решение о применении разметки в указанной цветовой гамме и на остальных участках.

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Кроме того, он добавил, что в городе в отдельных районах тестируются другие системы на пешеходных переходах, как, например, проекционные системы, выводящие изображение желто-белых линий (зебры) на проезжую часть.​ Данная система позволяет заблаговременно информировать водителей о приближении к пешеходным переходам, а также повысить уровень визуального восприятия дорожных ситуаций

В районе цирка дополнительно зимой испытывали систему проекции. Сейчас отдали ее на доработку. Когда появляется пешеход, срабатывают специальные датчики и производится проекция на асфальт. Именно на дороге высвечиваются бело-желтые цвета, -​ объяснил полицейский.​

Также глава управления напомнил, что с 17 апреля в городе​ начали наносить двойную сплошную желтую разметку в пилотном формате​ по проспекту Мангилик Ел от улицы Улы Дала до проспекта Кабанбай батыра.​ В планах​ применить данную разметку на проспектах Женис и Сарыарка.

Нормы и ГОСТы не исключают возможность применения разметки в желтом цвете. Но почему мы приняли такое​ решение? По принципу светофора​ красный цвет означает запрет, желтый – внимание, а зеленый – разрешающий. Таким образом хотим обратить внимание водителей на желтый цвет двойной сплошной, чтобы​ повысить уровень внимания при разделении встречных потоков. Поэтому мы приняли решение испытать желтый цвет.​ Желтый цвет и в тумане будет более заметнее, а также под покрытием осадков в виде снега в зимний период. Ранее, в советских машинах ставили желтые противотуманные фары, потому что именно этот цвет более лучше "пробивал" туман -​ объяснил Чупеков.​

По его словам, после нанесения новой разметки в полиции будут​ изучать ситуацию на дорогах в течение года, так как любая аналитика транспортных потоков складывается за такой период. Это дает возможность специалистам​ изучить все критические и благополучные ситуации. Будут изучены ситуации при​ движении​ в солнечные дни, при гололеде, во время дождя и других погодных условиях.​

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В целом он напомнил,​ что сотрудники управления всегда изучают различный опыт и​ до конца этого года могут появиться другие новшества на дорогах в зависимости от обращений горожан.

Поэтому говорить, что по нововведениям работа завершена, мы не можем. Общество требует, чтобы мы развивались.​ К нам, например, поступали​ обращения жителей по улице Отырар, которые говорили, что не могут перейти дорогу. Мы в экспериментальном варианте применили по опыту Англии разметку в желтом исполнении. В Англии зигзагообразные линии дорожной разметки используют перед нерегулируемыми пешеходными переходами. Мы решили использовать данную разметку на малозагруженных участках, в экспериментальном порядке. Зачастую водители нарушают правила парковки авто. При этом, желтый цвет психологически воздействует на них, с ассоциацией на запрещение таких маневров. Так оно и получилось – люди перестали оставлять машины. Аналогичная разметка есть по улице Ауезова и других малозагруженных, внутриквартальных дорогах. Мы получили результат и соответствующий эффект, -​ сказал Ельжан Чупеков.

Также, по его словам,​ в городе начали применять красную разметку, а именно такие "островки" есть на дорогах моста М-1,​ М-2 и​ на развязке по улице Пушкина.

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Эта практика, как уточнили в Департаменте полиции,​ дисциплинирует водителей, а также позволило достичь снижение количества ДТП на вышеназванных участках дорог.​

Дело в том, что были конфликтные ситуации на дороге и за счет этой разметки отдалили конфликтную точку на 3-4 метра, где идет пересечение двух потоков попутного направления. Тем самым получили положительный эффект – уменьшилось количество ДТП. Ранее там в день фиксировалось по 1-2 таких ДТП. Мы их минимизировали до нуля.​ Также, приняты к эксплуатации разметка с индексом 1.7 – это пунктир на перекрестках. Там, где есть полосы для поворота налево с двух полос. Данная разметка предназначена для обеспечения комфортного поворота автомашин и каждый по своей полосе ехал, не создавая друг другу помехи. Положительный результат в нашем случае – это уменьшение ДТП. В первую очередь мы обращаем внимание на безопасность и потом уже на пропускную способность, -​ заключил Чупеков.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан